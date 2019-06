Bocorkan Album Terbaru Lewat Live Instagram, Taylor Swift Dituding Jadi Biang Keladi Instagram Down

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Baru-baru ini penyanyi pop, Taylor Swift mengumumkan album terbarunya yang akan segera dirilis.

Album terbaru milik Taylor Swift tersebut berjudul Lover.

Taylor Swift juga mengunggah cover album Lover tersebut melalui akun instagramnya.

Dalam unggahan cover album tersebut, Taylor Swift juga mengunggah kepsyennya.

"Lover, album out August 23. Cover shot by the artistic genius that is @valheria123 Pre-add, pre-save, pre-order (all the pre stuff you feel like doing) Can’t wait for you to hear this."

Dalam kepsyen tersebut tertulis bahwa album terbarunya yang berjudul Lover akan dirilis pada 23 Agustus mendatang.

Selain itu, Taylor Swift juga melakukan siaran ulang melalui instagram pribadinya @taylorswift pada Kamis (13/6/2019).

Dikutip dari Grid.id, ia juga membocorkan banyak hal mengenai album ketujuhnya tersebut.

Satu diantara judul lagu terbarunya yaitu You Need To Calm Down.

Single You Need To Calm Down merupakan single kedua dari album Lover.