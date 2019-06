Download Lagu Terbaru TWICE Happy Happy, Lengkap dengan Lirik dan Video Klipnya

TWICE - Happy Happy

YouTube/TWICE JAPAN OFFICIAL Youtube Channel

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Girl grup TWICE asal Korea Selatan kembali merilis lagu baru berjudul Happy Happy.

Video klip lagu Happy Happy dari TWICE tersebut sudah dirilis pada Selasa (11/5/2019) malam.

Lagu Happy Happy TWICE merupakan Japan Single keempat yang sudah dirilis TWICE.

Video klip lagu Happy Happy TWICE diunggah di Youtube TWICE JAPAN OFFICIAL Youtube Channel.

Hingga saat ini, video klip Happy Happy TWICE sudah ditonton lebih dari 3,527 ribu orang.

Video klip Happy Happy TWICE juga sudah disukai oleh lebih dari 421 ribu orang.

Lagu Happy Happy TWICE juga sudah dapat didengarkan live streaming maupun diunduh melalui fitur Spotify.

Berikut link lagu Happy Happy dari TWICE

Happy Happy-TWICE

Berikut lirik lagu Happy-Happy TWICE