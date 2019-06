VIDEO-Cakra Khan Berhenti Nyanyikan Lagu Galau, Rilis Single ''Adalah Aku''

GALAU. Penyanyi asal Pangandaran, Jawa Barat, Cakra Khan, dikenal dengan lagu-lagunya yang mampu membuat pendengarnya ikut merasa galau ketika mendengarnya.

Lirik yang menyentuh dan menceritakan perjalanan cinta yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari semakin sempurna dengan kemasan suara serak khas Cakra Khan.

Jika sebelumnya Cakra Khan dikenal dengan lagu-lagunya yang galau, kali ini Ia mengaku akan berhenti menyanyikan lagu galau.

"Saya aja enggak suka dengerin lagu sendiri, sedih soalnya. Saya lebih suka dengerin lagu yang ceria," ujarnya saat mengisi acara Bulan Cinta Ramadhan, di Four Points by Sheraton Hotel, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu (15/5/2019).(*)



Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Rilis Single Baru 'Adalah Aku', Cakra Khan akan Berhenti Menyanyikan Lagu Galau, http://jabar.tribunnews.com/2019/05/15/rilis-single-baru-adalah-aku-cakra-khan-akan-berhenti-menyanyikan-lagu-galau.



Penulis: Putri Puspita Nilawati

Editor: Theofilus Richard

Video Production: Dicky Fadiar Djuhud