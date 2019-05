Rilis Single Baru 'Adalah Aku', Cakra Khan akan Berhenti Menyanyikan Lagu Galau

Cakra Khan saat tampil di acara Bulan Cinta Ramadhan, Four Points by Sheraton Hotel, Bandung, Rabu (15/5/2019)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyanyi asal Pangandaran, Jawa Barat, Cakra Khan, dikenal dengan lagu-lagunya yang mampu membuat pendengarnya ikut merasa galau ketika mendengarnya.

Lirik yang menyentuh dan menceritakan perjalanan cinta yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari semakin sempurna dengan kemasan suara serak khas Cakra Khan.

Jika sebelumnya Cakra Khan dikenal dengan lagu-lagunya yang galau, kali ini Ia mengaku akan berhenti menyanyikan lagu galau.

"Saya aja enggak suka dengerin lagu sendiri, sedih soalnya. Saya lebih suka dengerin lagu yang ceria," ujarnya saat mengisi acara Bulan Cinta Ramadhan, di Four Points by Sheraton Hotel, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu (15/5/2019).

• LAGI VIRAL Jingle Iklan Produk Kopi yang Dinyanyikan Via Vallen, Ternyata Ini Lho Penyanyi Aslinya

Di penutup lagu galaunya ini Cakra Khan merilis single terbaru dengan judul 'Adalah Aku'.

Pemilik nama asli Cakra Konta Paryaman ini mengatakan, sebenarnya lagu ini sudah ada sebelum lagu 'Kekasih Bayangan' dirilis.

"Sebelumnya lagu ini enggak akan rilis tapi saya maksa ingin lagu ini dirilis karena lagu ini yang paling saya sukai," ujar Cakra Khan.

Lagu ini juga menjadi penutup lagu sedihnya.

Cakra Khan akan istirahat sementara dan akan muncul kembali dengan lagu yang lebih ceria.

• Rahasia Percintaan Cakra Khan Diungkap oleh Rossa