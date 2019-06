Zakat Fitrah di Sumedang Rp 30 Ribu Per Jiwa, Itu Hasil Rapat Bersama

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Nilai uang untuk membayar zakat fitrah lebaran tahun ini Rp 30 ribu per jiwa.

Besaran membayar zakat fitrah dengan uang itu diputuskan Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) Sumedang setelah menggelar rapat bersama unsur ulama, Kemenag, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Bulog dan Bagian Kesra Setda Sumedang.

Ketua Baznas Sumedang, Ali Badjri mengatakan setelah dilakukan survei harga beras di pasaran saat ini yang dilakukan beberapa intansi terkait, maka dalam musyawarah bersama diputuskan harga beras kelas menegah, Rp 12 Ribu per kilogram.

“Harga beras kelas menengah Rp 12 ribu per kilogramnya. Jika mebayar zakat fitrah memakai uang maka Rp 12 ribu dikalikan 2,5 kg beras hasilnya Rp 30 ribu per jiwanya,” kata Ali, Selasa (14/5/2019).

Besaran zakat fitrah itu naik Rp 1000 dari tahun sebelumnya. Survey pasar dilakukan di empat wilayah, Tanjungsari, Conggeang, Wado dan Sumedang kota. Harga beras di pasaran untuk kelas 1 Rp 12.500 per kg, kelas 2 Rp 12.000 per kg dan kelas 3 Rp 11.000 per kg.

Ia mengatakan untuk lebaran tahun ini, BAZNas akan mencetak lebih 800 ribu kupon zakat fitrah dan disebar melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di 26 kecamatan.

Kupon akan disebar melalui UPZ pada pekan depan dilengkapi dengan petunjuk pelaksana tenis tentang persentasi pembagian zakat.

“Zakat dibagikan habis di daerah dan BAZNas hanya menerima laporan administrasinya saja,” kata Ali.

Diharapkan dengan terkumpulnya zakat, tidak boleh ada seorang pun, masyarakat yang sampai tidak memiliki beras pada hari raya idulfitri, karena di hari kemenangan itu, semua umat muslim harus bergembira.

"Karena hasil pengumpulan zakat fitrah akan langsung dipergunakan untuk kepentingan masyarakat di berbagai daerah dan pelosok pedesaan hingga tingkat RT dan RW," terang Ali.

Penyebaran di tiap UPZ disesuai dengan jumlah penduduk. Untuk tahun ini ditargetkan pendapatkan zakat fitrah sekitar Rp 24 miliaran. (deddi rustandi)