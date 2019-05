Uu Safari Ramadan, Gebyarkan Program Satu Desa Satu Perusahaan dan Satu Pesantren Satu Produk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum melakukan Safari Ramadan 1440 Hijriyah di Masjid Agung Cianjur, Rabu (8/5/2029). Tujuan kedatangannya untuk membangun komunikasi antar-unsur pemerintah dan masyarakat.

Kang Uu didampingi Plt Bupati Cianjur Herman Suherman memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di Ponpes Salafiah Cianjur.

Kang Uu mengatakan, safari Ramadan ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan Pemprov Jabar dari zaman dahulu selama bulan puasa. Kegiatan ini diharapkan menjalin hubungan emosional antara pimpinan dan masyarakat dalam menciptakan kesatuan dan persatuan.

"Selain itu, program pemerintah bisa sampai seutuhnya ke masyarakat, juga sebaliknya aspirasi masyarakat bisa sampai ke pihak pemerintah," katanya.

Di samping itu, Pemprov Jabar sedang menggeber program Desa Juara 'One Village One Company' atau OVOC yaitu desa yang mampu mandiri dalam mengelola dan mendayagunakan potensi desa, untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Selain itu, kata Kang Uu, program One Pesantren One Product (OPOP) juga diharapkan bisa memberdayakan perekonomian di setiap pondok pesantren. "Kami berharap dua program itu OVOC dab OPOP dapat meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan dan di pesantren," ujarnya.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, menyambut baik kedatangan Wagub Jabar Kang Uu pada kegiatan safari Ramadan di Cianjur. Terutama dalam penyampaian program keagamaan dan peluncuran program one village one company dan one pesantren one product kepada masyarakat.

"Kami sangat mendukung sekali program-program Pemprov Jabar. Apalagi program keagamaannya yang sinergis dengan tujuh program keagamaan Kabupaten Cianjur. Semoga visi misi Jabar Juara lahir batin dapat terwujud, dan Cianjur lebih maju dan agamis," katanya.

