Samsung Galaxy M10 Akhirnya Hadir di Indonesia, Baterainya Awet Seharian, Harganya Rp 1,6 Jutaan

TRIBUNJABAR.ID - Satu lagi smartphone baru yang diluncurkan di Indonesia, yaitu Samsung Galaxy M10.

Menyematkan tagar #SobatAntiLowbat, smartphone Samsung Galaxy M10 hadir dengan baterai yang tahan lama hingga 24 jam waktu bicara.

Tak hanya urusan baterai, smartphone Samsung Galaxy M10 juga memiliki prosesor yang berkinerja prima dan tampilan Infinity-V terbaik di kelasnya.

Lalu, smartphone Samsung Galaxy M10 juga dilengkapi dual camera dengan lensa ultra-wide.

Tentu saja, berkat lensa kamera smartphone Samsung Galaxy M10 itu, hasil fotonya akan memukau bagi pengguna.

“Melengkapi Galaxy M Series, Samsung meluncurkan Samsung Galaxy M10 bagi konsumen di Indonesia. Fitur unggulan seperti All Day Battery, Dual Camera dengan lensa Ultra-Wide, serta harga yang terjangkau – bisa dimiliki oleh pengguna yang ingin terus terhubung," ujar Head of IT & Mobile Business, Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant, dikutip TribunJabar.id dari TabloidPulsa.co.id, Jumat (22/3/2019).

"Dan berbagi aktivitas keseharian mereka yang menarik. Beragam pilihan pada seri Galaxy M memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memiliki smartphone sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka,” katanya melanjutkan.

Untuk lebih detilnya, smartphone Samsung Galaxy M10 ini punya spesfikasi yang mentereng.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, baterai smartphone Samsung Galaxy M10 kapasitas baterai yang tahan seharian.

Jadi, pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya baterai di tengah-tengah kesibukan harian mereka.