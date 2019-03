IKA Unpad Gelar International Bussines Summit 2019, Menaker Hanif Dhakiri Jadi Pembicara Kunci

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ikatan Alumni (IKA) Unpad akan mengadakan International Bussines Summit 2019 dengan tema “Cerdas Berbisnis Dalam Mempercepat Penguatan Ekonomi Indonesia Sinergi Sektor Digital Keuangan dan Perbankan Nasional” di Ballroom Bidakara Grand Savoy Homann, Bandung, Kamis (21/03/2019). Keuangan Digital merupakan isu hangat pada sektor ekonomi dengan bukti bahwa financial technology menjadi salah satu prioritas Ototritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity) atau Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK. Pada nantinya berbagai teknologi keuangan tersebut mengubah pola dalam penyediaan layanan keuangan.

Ketua Panitia, Ari Wibowo, mengatakan alasan menggunakan tema “Cerdas Berbisnis Dalam Mempercepat Penguatan Ekonomi Indonesia Sinergi Sektor Digital Keuangan dan Perbankan Nasional”, karena isu berbisnis dalam sektor digital dan perbankan nasional merupakan isu yang sedang hangat dan menjadi bahan pembicaraan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Seminar ini akan menghadirkan berbagai pelaku bisnis dan pakar bisnis nasional maupun internasional yang akan membahas isu terkait sektor digital keuangan dan perbankan. Pada sesi pertama, terdapat tujuh pembicara dan pada sesi kedua atau terakhir terdapat lima pembicara. Sebagai pembicara kunci akan hadir Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri.

Pada sesi awal, tampil sebagai pembicara adalah Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank BNI Dadang Setiabudi, kemudian dilanjutkan oleh Direktur HCM Telkomsel Irfan A Tachrir. Pembicara ketiga adalah ahli bisnis internasional Prof. Madya Dr Md. Daud Ismail dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Pembicara selanjutnya ialah Direktur Utama Jasindo Edie Rizliyanto, dilanjutkan DIrektur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Mandiri Rico Frans. Pembicara keenam akan ada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan sesi awal ini ditutup oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Yudi Azis.

Sementara pada sesi kedua, terdapat beberapa pembicara pelaku bisnis nasional dan seorang figur publik. Pembicara pertama adalah CEO Sido Muncul Irwan Hidayat, dilanjutkan oleh Executive Producer, Mooryati Soedbyo Cinema Dr. B R AMooryati Soedibyo. Pembicara ketiga di sesi dua akan ada Presiden Director Capital Lite Indonesia Anthony Djapari, kemudian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IndonesiaRoy Darmawan. Sesi terakhir ini ditutup oleh Putri Pariwisata 2019 Jessica Fitriana Martasari. Seluruh sesi diskusi akan dipandu oleh Wakil Dekan FTIP Unpad Dwi Indra Purnomo. Di akhir acara akan ada pembagian doorprize dan penyerahan sertifikat kepada peserta. (*)