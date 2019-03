Deretan 4 Kuliner Populer di Kawasan Sukajadi Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang ingin berwisata kuliner ke Kota Bandung, kawasan Jalan Sukajadi, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan.



Di kawasan tersebut, terdapat sejumlah kuliner dengan beragam olahan.



Mulai dari menu western food, Asian food, menu lokal, hingga yang kaki lima pun juga mangkal di sana.



Penasaran apa saja kuliner yang populer di sana?



Berikut Tribun Jabar menghimpunnya untuk Anda!



1. Station 8



Kafe yang dikenal dengan jargon cafe art jewelry fashion ini, berlokasi di Jalan Sukajadi No 132-134, Pasteur, Kota Bandung.



Station 8 hadir dengan konsep Vintage. Hal tersebut bisa kita lihat dari tampilan depan bangunannya yang mencerminkan gaya khas Amerika.

Sajian nasi ayam volcano di Cafe Station 8, Bandung. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)



Cafe Station 8 secara khusus menyuguhkan aneka kuliner khas nusantara, Asian food, hingga western food.



Beberapa menu best seller di sana di antaranya nasi ayam volcano, nasi chicken finger, chicken steak, beef steak, dan lainnya.



Seluruh menu makanan yang tersedia, berkisar antara Rp 15.000-Rp 35.000 saja.



Manager Station 8, Riko Surbakti, mengatakan, di Station 8 ini pengunjung juga bisa belanja aneka produk fesyen batik di bagian lantai 2, dan berbagai macam perhiasan di lantai 3.



"Oleh karena itu Station 8 lebih dikenal sebagai one stop Cafe Art Jewerllery Fashion di Bandung. Benar-benar lengkap semuanya ada di sini," ujar Rico kepada Tribun Jabar, ditemui di station 8, Senin (28/1/2019) siang.



Station 8 dibuka setiap hari pada pukul 10.00 hingga 01.00. Khusus Sabtu, tutup pukul 02.00.

• Tiga Hidangan Laut Bakar di Bandung yang Sedap dan Gurih



2. Resto Honolulu Poke Bowl



Resto Honolulu Poke Bowl berlokasi di Jalan No 158, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung.

Menu utama yang tersedia di Honolulu Poke Bowl. Di antaranya The Hawaian Bowl, Build Your Own Bowl, le kombucha (nanas lemon), dan lemon grass. (Tribunjabar/Fasko Dehotman)



Menempati bangunan moderen yang memanjang ke belakang, Honolulu Poke Bowl hadir dengan konsep fast casual.



Konsep tersebut sejalan dengan pelayanan mereka yang cepat, serta pengunjung yang datang juga cepat berganti.



Resto Honolulu Poke Bowl secara khusus menyuguhkan menu poke bowl khas fusion (perpaduan) Hawai dan Jepang .



Menu utama mereka yaitu poke signature bowls yang terbagi dalam 4 varian, yakni The Hawaian Bowl, Hula Bowl, Bomb Bowl, dan The Green Goods.



Selain itu, pengunjung juga bisa memesan menu menu poke bowl sesuai selera, atau disebut juga Build Your Own Bowl (BYOB).



Dari keseluruhan menu Poke Bowl yang ditawarkan, dihargai antara Rp 40 ribu hingga Rp 70 ribu, sedangkan minumannya mulai dari Rp 8 ribu hingga Rp 40 ribu.



Pemilik Honolulu Poke Bowl, Reyner Magnorio Alexander Lie mengatakan, Honolulu Poke Bowl mulai hadir di Bandung sejak 10 Oktober 2018.



"Tujuan dirintisnya Honolulu Poke Bowl ini, yaitu untuk memperkenalkan ke masyarakat Bandung maupun wisatawan tentang menu Poke Bowl." ujar Rey kepada Tribun Jabar, ditemui di Honolulu Poke Bowl, Jumat (8/2/2019).



Jam operasional Honolulu Poke Bowl dibuka setiap hari pada pukul Jam 08.00 hingga 21.00.

• Manjakan Lidah dengan Beragam Olahan Iga Sapi di Resto Iga Bakar WS [VLOG]



3. Resto Fill Belly



Resto Fill Belly ini berlokasi di Jalan Sukajadi, Pasteur, Kota Bandung.



Seluruh interior dan eksteriornya identik warna putih yang turut dipercantik dengan aneka pajangan bunga dan tanaman lainnya.

Beragam menu nasi kekinian di Fill Belly. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)



Resto Fill Belly menyuguhkan menu nasi kekinian yang menggunakan wadah ketel ataupun rice box.

Menu nasi di sana terdiri dari tiga varian. Yaitu Cereal Chicken (nasi putih, telur mata sapi, ayam karage, dan crunchy cereal), Salted Egg Chicken ( nasi putih, telur mata sapi, ayam karage, dan saus salted egg), Gyudon Sam.

Dari keseluruhan menu nasi kekinian yang ditawarkan, hanya dihargai Rp 35.000 saja.

Pemilik Fill Belly, Ade Kurniawan, mengatakan, kehadiran resto tersebut secara khusus menjamu warga Bandung maupun wisatawan yang ingin santai sejenak sambil menikmati beragam menu nasi kekinian.

"Nama Fill Belly ini memiliki makna memuaskan perut. Dengan harapan setiap pelanggan yang mencoba menu nasi kekinian kami bisa merasa puas dan ketagihan," ujar Ade kepada Tribun Jabar di Fill Belly, Jumat (15/2/2019) siang.

• Mau Makan Siang dengan Menu Iga Bakar? Nih, 3 Tempat yang Sajikan Iga Bakar Kekinian di Bandung

4. Flaming Pots



Anda ingin menikmati menu suki & grill sepuas-puasnya dengan harga terjangkau?



Ayo segera meluncur ke Flaming Pots, di Jalan Sukajadi No 193, Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung.

Menu suki & grill yang ditawarkan Flaming Pots. (instagram.com/flamingpots)



Di sana, Anda bisa makan menu suki & grill sepuasnya sampai kenyang alias "all you can eat", dengan membayar Rp 118 ribu.



Meski harganya terhitung murah untuk restoran suki & grill, kualitas makanan yang disediakan Flaming Pots terjamin dan super enak pastinya.



Mengusung ala buffet alias prasmanan, Anda bisa ambil sendiri menu-menu suki & grill yang diinginkan sampai puas dan kekenyangan.



Dengan catatan, pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang ya.



Fasilitas all you can eat ini berlaku setiap hari, yakni pada pukul 10.00 sampai 23.00. (Fasko)

• Me-review Ragam Menu Steak Berselera di Justus Steak House Dago [VLOG]

• 3 Menu Favorit yang Bisa Anda Nikmati di Kampoeng Awi Bandung, Ada Balakecrakan