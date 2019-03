Ibu Hamil Stres Bisa Picu Autisme pada Bayi yang Dikandung, Benarkah?

TRIBUNJABAR.ID – Beberapa penelitian telah mengungkapan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan autisme pada anak.

Kelebihan asam folat hingga pola makan tidak teratur pada ibu hamil turut meningkatkan risiko autisme.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahaya stres pada ibu hamil yakni dapat berpengaruh pada autisme.

Seperti apakah pengaruhnya?

Stres pada ibu hamil memang telah dikaitkan pada banyak hal, mulai dari hal yang negatif bahkan positif.

Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan stres akan meningkatkan risiko prematur dan lahir dengan berat badan rendah.

Sementara penelitian lain mengatakan stres pada ibu hamil punya manfaat yakni memberikan kekuatan pada janin untuk menghadapi gangguan kehamilan.

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam New England Journal of Medicine mengungkapkan stres saat hamil juga menyebabkan autisme.

“Autisme memang sering dianggap kelainan genetik.

Namun, sudah banyak penelitian sebelumnya bahwa pengaruh lingkungan juga dapat menjadi penyebabnya,” ujar salah satu peneliti, David Beversdorf, MD.

Sebenarnya ada hal baik yang bisa diambil dari penelitian ini.

Dengan mengetahui bahaya stres, Moms tak perlu terlalu panik dan stres mengenai banyak hal.