Penjual Seblak Ada di Mana-mana, Harga Kencur Terus Naik, Tembus Rp 100 Ribu Per Kilogram

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan.

Komoditas yang kenaikannya cukup signifikan adalah kencur, jahe, serta cabai merah.

Kenaikan tersebut membuat pedagang eceran terpaksa menjual satu kencur ukuran ibu jari dewasa Rp 2000.

"Kencur naik terus, dari Rp 60 ribu per kilogram, naik jadi Rp 70 ribu per kilogram. Sekarang sudah Rp 90 ribu yang biasa, kencur super sudah Rp 100 ribuan per kilogram, biasanya di bawah Rp 50 ribu," kata Marta, pedagang eceran di Ujungberung, Kota Bandung, Rabu (6/3/2019).

Menurut perempuan yang menjual beragam bahan pangan ini, kenaikan harga kencur salah satunya karena makanan olahan seblak sedang tren di berbagai daerah.

Kencur merupakan bahan pokok bumbu untuk membuat seblak.

Tingginya permintaan membuat harga kencur naik.

"Seblak sekarang bukan hanya di Bandung, semua daerah ada seblak. Di Sumatra aja seblak juga sudah dijual. Kencur bumbu utama seblak, jadi banyak yang butuh," katanya.

Selain kencur, harga jahe juga naik. Jahe harganya mencapai Rp 50 ribu per kilogram dan cabai merah besar Rp 40 ribu per kilogram.

Bawang merah juga mengalami kenaikan yakni Rp 45 ribu per kilogram dari biasanya Rp 30 ribu per kilogram.

Dikutip dari portal informasi harga pangan rata-rata di Jawa Barat, harga cabai merah per tanggal 5 Maret 2019 Rp 42.500/kg atau naik Rp 500/kg dari hari sebelumnya.

Harga cabai rawit Rp 32.000/kg atau naik Rp 400/kg, cabai rawit hijau Rp 23.833/kg atau naik Rp 1.233/kg, dan bawang merah Rp 29.333 atau naik Rp 333/kg.

Dikutip dari portal pasarinduk.Id, harga kencur super Rp 70.000/kg, bawang merah Rp 34.500/kg, dan cabai merah Rp 21.000/kg.

