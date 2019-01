Cukup Bayar Rp 150 Ribuan, Anda Bisa Makan Oriental All You Can Eat di The Ambasador Restaurant!

All you can eat menu khas oriental di The Ambasador Restaurant, Holiday Inn Bandung Pasteur, Jalan Dr Djunjunan No 96, Kota Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anda ingin mencicipi menu khas oriental sepuasnya dengan harga terjangkau tapi di tempat yang berkelas?

Buruan deh 'meluncur' ke The Ambasador Restaurant, yang berlokasi di Holiday Inn Pasteur, Jalan Dr Djunjunan No 96, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung.

Karena di sana, kalian bisa makan menu khas oriental all you can eat sampai kenyang, cuma membayar Rp 150.000++ lho!

Meski harganya terjangkau dan terhitung murah, tetapi makanan di sini tetap terjamin kulitasnya dan super duper enak pastinya.

Adapun menu khas oriental yang tersedia di antaranya adalah signature Indonesia selection (nasi goreng tradisional), traditional oxtail soup, iga bakar woku, nasi timbel Pasteur, vegetable fried rice, sop buntut, dan lainnya.

Mengusung ala buffet, kalian bisa ambil sendiri menu khas oriental yang diinginkan sampai puas dan kekenyangan. Dengan catatan! pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang yah.

Agar kalian bisa menyantap semua menu all you can eat yang tersedia tanpa perut kembung.

Selain menu khas oriental, pengunjung di sana dapat pula menikmati sepuasnya aneka hidangan penutup yang tersedia.

Marketing Comunication Manager Holiday Inn Bandung Pasteur, Ria Ayu menuturkan, tujuan The Ambasador Restaurant menawarkan menu all you can eat tersebut, yaitu sebagai bentuk menu promo mereka di Januari 2019 ini.

"Tamu hotel maupun pengunjung dari luar bisa mecoba menu oriental kami sepuasnya di sini. Tentunya semua racikan menu oriental oleh chef kami sangat menggoyang lidah," ujar Ayu kepada Tribun Jabar, dihubungi melui pesan singkat, Senin (14/1/2019) siang.

Ayu menambahkan, menu oriental all you can eat ini berlaku hingga 31 Januari 2019, pada pukul 18.00 WIB hingga close order.

Cocok banget nih, bagi kalian yang ingin mencari makan malam sambil berkuliner ria bersama keluarga dan sahabat.