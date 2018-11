All You Can Eat Seafood dengan View Kota Bandung di Resto Skyview Pool & Bar Mercure Hotel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mungkin enggak yah cari menu seafood super segar dengan udara sejuk dan pemandangan dari ketinggian di pusat Kota Bandung?

Nah, sensasi tersebut rupanya dapat anda coba di Resto Skyview Pool & Bar.

Restoran di kawasan Mercure Hotel, Jalan Lengkong Besar No 8, Lengkong, Kota Bandung ini, menyajikan menu seafood yang variatif untuk food lovers nih!

Di sini tersedia aneka seafood dengan racikan Khas Indonesia, western, hingga seafood khas Chinese.

Beberapa menu seafood yang tersedia, di antaranya adalah ikan ekor kuning, ikan bawal, ikan kerapu, ikan tuna, aneka kepiting, cumi, udang, dan aneka kerang.

Semua menu seafood tersebut turut ditambahkan paduan rasa bbq dengan cara dibakar (grill) yang kenikmatannya meresap di lidah.

Selain itu, anda juga dapat memilih aneka saus pilihan, seperti saus lada hitam, saus Singapore, dan saus padang.

Spesialnya menu seafood di sini, bisa disantap sepuasnya sampai kenyang alias All You Can Eat ala buffet, dengan harga Rp 199 ribu perorang.

Mantapnya lagi, di Resto Skyview Pool & Bar anda bisa menyantap menu seafood sambil memandang indahnya suasana perkotaan Kota Bandung dari ketinggian 15 lantai.