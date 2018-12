Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia Stadium 4, Ini Kata KPK, Jauh Membaik Dibanding Jaman Orde Baru

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memiliki pendapat lain terkait kasus korupsi di Indonesia.

Dirinya tidak setuju dengan pernyataan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto.

Dilansir dari Kompas.com, menurut Agus Rahardjo, kondisi korupsi di Indonesia tidak separah penilaian Prabowo.

Link Pengumuman Hasil SKD CPNS 2018 Kemensetneg, Kemenlu, Kemenkumham, dan 4 Instansi Lainnya https://t.co/z1EfQdhHJZ via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) November 30, 2018

"Semestinya tidak begitu. Kalau kita melihat, justru kalau kita komparasi, bandingkan dengan yang ditinggalkan zaman orde baru, ini data rilis Transparasi Internasional, tahun 1999 itu relatif ditinggalkan," ujar Agus, Jumat (30/11/2018).

Menurut Agus, saat era orde baru, Indonesia memang terburuk di Asia Tenggara dalam indeks persepsi korupsi.

Namun, secara perlahan, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat.

"Sekarang di Asean, di atas kita Singapura. Malaysia 51 skornya, kemudian Brunei. Jadi dulu Vietnam, Filipina di atas kita, sekarang sudah di bawah kita," kata Agus.

• Menyambut Akhir Pekan di Purwakarta? Ada Baiknya Cek Dulu Prakiraan Cuacanya di Sini

Meski demikian, menurut Agus, yang perlu diperhatikan adalah lambatnya kenaikan indeks persepsi korupsi.

Ia menegaskan, semua pihak harus bergerak dan berpartisipasi untuk memperbaiki banyak hal dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Hal itu disampaikan saat dia berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

• WN Jerman Bunuh Diri Pakai Senpi di Bali, Saksi Ini Ungkap Detik-detik Usai Kejadian

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap KPK.

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

• KPK Akan Lelang Barang Rampasan Milik Koruptor, Minat Ikut? Ini Cara dan Sayaratnya