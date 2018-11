Kadinkes Kota Bandung : Anak Muda Harus Perhatikan Lansia tapi Lansia Jangan Manja Harus Mandiri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR, BANDUNG - Sejumlah nenek dan kakek berkumpul di Puskesmas Pagarsih, Kota Bandung, Jumat (02/11) untuk pemeriksaan kesehatan gratis dan peluncuran Nyala (Nyaah karena Lansia).

Lansia yang berasal dari Kecamatan Astanaanyar tak hanya diperiksa kesehatan gratis tapi berolahraga dan hiburan bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dr Rita Verita, Kepala UPT Puskemas Pagarsih dr Deborah Johana Rattu dan Camat Astanaanyar Syukur Sabar.

Rita meminta kepada warga Kota Bandung yang sudah memasuki usia lanjut agar tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan.

"Lansia yang banyak beraktivitas harapan hidupnya lebih panjang, contohnya di Kota Bandung harapan hidup mencapai 74 tahun, paling tinggi di Indonesia," ujar Rita.

Menurut Rita, pemerintah kini sangat memerhatikan lansia karena sebagai aset yang harus diprioritaskan dalam pelayanan. "Kalangan muda harus perhatikan lansia karena suatu saat kita akan jadi lansia. Sebaliknya Lansia harus mandiri jangan manja, sekadar mengambil air minum jangan menyuruh- nyuruh," ujar Rita.

Rita mengingatkan, lansia harus banyak makan sayuran dan buah-buahan, hindari makanan yang banyak lemak.

Di Kota Bandung tercatat 202.031 ada lansia berusia 60 tahun sampai 69 tahun, sedangkan yang berusia di atas 71 tahun ada 74.343 orang.

Untuk melayani lansia disediakan enam Puskesmas Santun Lansia, satu di antaranya Puskesmas Pagarsih.

Kepala UPT Puskesmas Pagarsih dr Deborah mengatakan lansia yang berobat mendapatkan pelayanan khusus tidak antre. Lansia yang berobat sebagian besar terkena penyakit gula dan darah tinggi karena pola makan yang tidak teratur.

Program Nyaah ka Lansia di Astanaanyar sudah berlangsung walau baru diresmikan karena setiap hari Jumat, camat dan lurah makan bareng lansia kurang mampu. "Hampir setiap Jumat saya makan bareng lansia kurang mampu," ujar Camat Astanaanyar Anyar Syukur Sabar.

