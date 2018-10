Transkrip Lengkap Pidato Game of Thrones Presiden Jokowi di Annual Meeting IMF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pujian terus mengalir kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pidatonya pada acara Annual Meeting IMF World Bank Plenary, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/10/2018).

Secara kreatif, Presiden Jokowi menyampaikan kepada para pemimpin keuangan dunia untuk waspada dan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi perkembangan ekonomi global saat ini.

Presiden Jokowi mengibaratkan gejolak perekonomian global yang saat ini sedang berlangsung bak series 'Game of Thrones'.

Paling tidak Managing director IMF President Christine Lagarde memuji pidato presiden Jokowi.

"Pidato Presdien Jokowi luar biasa, sudah meningkatkan standard pidato kita," puji bos IMF ini.

Selain itu President World Bank Jim Yong Kim juga memuji pidato presiden Jokowi dalam sambutannya.

Berikut pidato lengkap Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Plenary Session IMF-World Bank Annual Meetings, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Jumat (12/10/2018).

Yang saya hormati Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang hadir,

Yang saya hormati Ibu Christine Lagarde, Managing Director IMF,

Yang saya hormati Bapak Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia,

Yang saya hormati Bapak Petteri Orpo, Chair of the IMF Board of Governors,

Yang saya hormati para Kepala Bank Sentral, para Menteri, Duta Besar, dan pejabat tinggi,

Yang saya hormati anggota delegasi beserta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia.

Selamat datang di Bali,

Selamat datang di Indonesia,

Dan selamat datang di ASEAN.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.