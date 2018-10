Up Side Down World Bandung, Anniversary #2 Diskon 50%, Hadirkan Suasana Seru dan Ceria

Up Side Down World Bandung. Museum wisata foto ini dapat menjadi pilihan wisata unik dan menarik tidak saja buat perorangan tapi juga keluarga.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kota Bandung masih menjadi daya tarik utama wisatawan sebagai destinasi wisata. Begitu banyak lokasi wisata yang bisa dikunjungi.

Salah satunya adalah Up Side Down World Bandung. Museum wisata foto ini dapat menjadi pilihan wisata unik dan menarik tidak saja buat perorangan tapi juga keluarga.

Selain lokasinya yang mudah terjangkau karena berada di tengah kota Bandung, Up Side Down World Bandung menawarkan spot-spot foto unik.

Terlebih sekarang, Up Side Down World Bandung menambah spot baru yang pastinya seru dan unik.

Up Side Down World Bandung di Jalan H Wasid No. 31, Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung, ini memberikan wisata unik berupa spot wisata berfoto di ruangan terbalik.

Terdapat 17 spot yang bisa menjadi pilihan pengunjung untuk berfoto selfi maupun wefie dengan posisi terlihat terbalik.

"Saat ini kami menambah tiga spot terbaru, yakni Kamar Nobita, Disco Room, dan spot ruangan Treasure," kata pengelola Up Side Down World Bandung, Muhammad Ado di Jalan H Wasid, Kamis (4/10).

Up Side Down World Bandung.

Pada Oktober 2018 ini, Up Side Down World Bandung genap berusia 2 tahun. Pada anniversary ke2 ini Up Side Down World Bandung menggelar sejumlah program menarik, yakni diskon tiket masuk dan event photo contest.

Menurut Ado, pihaknya ingin berbagi kebahagian pada anniversary kali ini. Pengunjung tidak saja bisa mendapatkan diskon tiket masuk, tapi fotofoto mereka juga bisa diikutkan dalam event photo contest.

