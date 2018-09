Rupiah Lemah, Tembus Rp 14.922 per Dolar AS

Ilustrasi rupiah dan dollar AS

TRIBUNJABAR.ID - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah tipis ke posisi Rp 14.922 per dolar AS pasca Bank Indonesia memutuskan menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen, Kamis (27/9/2018).

Sebelumnya, pada awal perdagangan, laju Rupiah dibuka melemah pada posisi Rp 14.920 per dolar AS.

Bloomberg mencatat, hari ini Rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp 14.887 hingga Rp 14.927 per dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, berdasarkan data Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, hari ini, posisi Rupiah menguat ke posisi Rp 14.919 per dolar Amerika Serika dari sebelumnya, Rp 14.938 per dolar AS.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rupiah Ditutup Melemah Tipis ke Posisi Rp 14.922 per Dolar AS, http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/27/rupiah-ditutup-melemah-tipis-ke-posisi-rp-14922-per-dolar-as.

Penulis: Syahrizal Sidik

Editor: Fajar Anjungroso