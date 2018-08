Ingin Tahu Cara Kuliah di Luar Negeri? Yuk ke International Education Expo 2018

International Education Expo Bandung 2018 kini terselenggara di Courtyard by Marriott Hotel Bandung, Selasa (7/8/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - International Education Expo Bandung 2018 diselenggarakan di Courtyard by Marriott Hotel Bandung, Selasa (7/8/2018).

Dalam event pameran pendidikan luar negeri yang diadakan oleh SUN Education Group ini menyediakan ruang sesi tatap muka dan diskusi dengan perwakilan universitas dari Amerika Serikat (US), Australia, Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya.

Acara ini banyak dihadiri oleh pelajar SMA yang berdomisili di area Bandung dan sekitarnya, yang ingin mendapat informasi mengenai cara berkuliah di luar negeri.

Selain itu, acara ini juga dihadiri mahasiswa atau karyawan yang ingin melanjutkan studi magister ke luar negeri.

Dalam event ini, Anda bisa bertanya dan diskusi langsung dengan perwakilan berbagai universitas dari mancanegara.

Semua informasi bisa ditanyakan, mulai dari program yang ditawarkan, persyaratan, lokasi kampus, batas akhir pendaftaran (intake), biaya kuliah, beasiswa, akomodasi di kampus, dan perkiraan biaya hidup per bulan.

Acara International Education Expo Bandung 2018 ini tidak dipungut biaya, tetai karena tempat sangat terbatas, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dulu dengan cara mengisi form RSVP di situs resmi Suneducationgroup.com, atau registrasi langsung di lokasi acara.

Adapun dalam event ini terdapat sejumlah acara menarik, semisal EILTS Control Performing Higher Score on Exam Day, Dream Big, Make It atau sharing session bersama Alumni SUN, dan Scholarpedia : Full and Partial Scholarship.

Puluhan wakil institusi terkemuka dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, China, Indonesia, Inggris, Irlandia, Italia, Kanada, Malaysia, Perancis, Selandia Baru, Singapura, Spanyol dan Swiss hadir dalam acara ini, sehingga Anda bisa berdiskusi mengenai rencana studi.

