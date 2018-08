Raut Wajah Via Vallen Berubah Saat Ditanya Najwa Shihab soal Klub Sepak Bola Mana yang Didukungnya

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut Via Vallen memberikan reaksi terkejut saat mendengar sebuah pertanyaan yang dilontarkan Najwa Shihab.



Pelantun 'Sayang' itu diundang di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (1/8/2018).



Pada kesempatan itu, ia juga tampil menyanyikan official theme song Asian Games 2018 yang berjudul Meraih Bintang.



Setelah menyanyikan lagu tersebut, Via Vallen langsung dihampiri Najwa Shihab.



Najwa Shihab lantas memberikan pertanyaan pada Via Vallen seputar olahraga.



Awalnya, pembawa acara Mata Najwa itu menanyakan apakah Via Vallen senang berolahraga.



Ia menjawab lebih senang menonton pertandingan sepak bola.



"Suka nonton, paling sepak bola sih," ucapnya.



"Kalau tanya dukungnya tim mana mau jawab enggak?," tanya Najwa Shihab.



Raut muka Via Vallen tiba-tiba berubah.



Sebelumnya ia tampak santai, kemudian langsung bingung dan agak panik.

Ia bertanya kembali kepada Najwa Shihab.



"Tim mana yang mana?," tanya Via.



Najwa Shihab kembali bertanya pada Via.



"(tim sepak bola) kalau di Indonesia?"



Via tidak menjawab pertanyaan tersebut ia malah tertawa sambil menggelengkan kepala.



Kemudian, ia merubah jawabannya.



"Saya dukung Indonesia!," jawab Via sambil mengepalkan tangan.

Lihat Ekspresi Wajah Via Vallen di sini

Sebelumnya, Via Vallen sempat terlibat masalah pelecehan seksual yang diduga pelakunya pemain bola yang bernaung di sebuah klub besar di Jakarta.



Via mendapat pesan melalui direct message (DM) di Instagram yang berisikan pesan pelecehan.

Unggahan Via Vallen (Kolase Tribun Jabar/Instagram@viavallen)

Penyanyi asal Sidoarjo itu mengatakan tak terima diperlakukan seperti itu.



"Saya sebagai perempuan dan penyanyi dangdut yang notabenenya dianggap sebelah mata, saya dapat DM kayak gitu, saya merasa dilecehkan," ucapnya.



Saat pertama kali membaca pesan tersebut, Via kaget dan merasa direndahkan.



"Saya merasa syok. Kok tiba-tiba gini ke saya? Emang saya cewek apaan?," jelas Via Vallen.



Via Vallen langsung melakukan tindakan dengan cara membagikan tangkapan layar pecakapan tersebut di Instagram.



Ia ingin menunjukkan perempuan bukan makhluk lemah yang tidak berani bertindak.



Via juga berharap perempuan lain bisa sadar akan pentingnya hal itu.



"Biar perempuan-perempuan di luar sana juga tahu bahwa kita sebagai perempuan kalau ada yang enggak sopan kayak gini, kita harus speak up."



"Kita harus berani bertindak, jangan diam saja karena kalau kita diam sama saja kita mendukung orang seperti itu untuk melakukan lagi dan lagi," lanjutnya.



Via mengatakan ia tahu identitas pemain bola yang mengirim pesan berisi pelecehan tersebut namun ia enggan membeberkannya kepada publik.

