Begini Jawaban Via Vallen Ditanya soal Pernikahan

TRIBUNJABAR.ID - Nama pedangdut Via Vallen kini semakin dikenal.

Sejak tembang 'Sayang' milikinya melejit, kariernya semakin artis terus menanjak.

Bahkan beberapa waktu yang lalu Via Vallen dapat kesempatan untuk menyanyikan lagu Asian Games 2018.

Tapi, semakin melejit namanya, maka semakin banyak pula cobaan yang dihadapi.

Beberapa waktu yang lalu sempat beredar video kebersamaan Via Vallen dengan seorang anak laki-laki di Instagram.

Sang bocah bahkan memanggil Via dengan sebutan mama.

Gara-gara video itu, rumor Via sudah menikah dan punya akan pun merebak.

Via dengan tegas menepis isu tersebut.

Lalu, kalau Via belum menikah, kapan sih kira-kira artis cantik ini menyudahi status singlenya?

Pertanyaan kapan menikah ini sudah sering dihadapi oleh Via Vallen.

Namun, ia belum pernah menjawab pertanyaan itu dengan gamblang.

Melalui akun Instagram @viavallen, pemilik nama asli Maulidia Octavia itu menjawab rasa penasaran para penggemarnya.

Lewat fitur 'Ask Me a Question', seorang penggemar bertanya kapan Via akan menikah.

Via pun menjawab dengan jawaban singkat, padat dan jelas.

"Kalo bisa pengennya sih saiki (sekarang)," tulis Via Vallen dengan tambahan emoji sedih. (Grid.ID, Nindya Galuh A.)