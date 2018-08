Ingin Tahu Kontak di WhatsApp yang Sering Dichat Gebetan? Pakai Cara Ini Saja

TRIBUNJABAR.ID - WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi.



Aplikasi berlogo hijau itu memiliki fitur chatting atau percakapan, video call, dan voice call.



Tak banyak yang tahu, ternyata aplikasi WhatsApp mampu merekam jejak chat penggunanya.



Pengguna dapat mengecek sendiri kontak mana saja yang sering dihubungi.



Anda juga bisa menggunakan trik ini untuk mengecek siapa saja yang dihubungi oleh gebetan Anda.



Berikut cara melihat jejak chat pengguna WhatsApp.



1. Buka aplikasi WhatsApp



2. Pilih ikon tiga titik di pojok kanan atas



3. Pilih setting atau setelan



4. Klik menu chats



5. Lalu pilih menu chat history



6. Pilih export chat

Anda akan melihat tiga kontak yang paling sering dihubungi.



Selain itu, Anda juga dapat melihat kontak terkhir yang dihubungi.



Sembunyikan Story



Sudah lama aplikasi WhatsApp dilengkapi fitur Story WhatsApp.



Fitur tersebut memiliki cara kerja seperti aplikasi kompetitornya, yakni Instagram Story dan Snapchat.



Pengguna dapat curhat dalam bentuk foto dan video.



Fitur tersebut juga digunakan untuk menyebarkan informasi penting dalam berbagai bentuk atau bahkan sebuah link.



Bila pengguna belum mengotak-atik bagian pengaturan fitur ini maka isi Story WhatsApp dapat dilihat semua kontak.



Namun, tidak sedikit dari pengguna menginginkan privasi atas Story yang telah dibuat.



Pengguna tak ingin beberapa kontak mengintip isi Story tersebut.



Jangan khawatir, karena Anda bisa menyembunyikan dan mengatur kontak yang dapat melihat Story.

Melansir dari Tribun Jogja, berikut cara mengatur Story WhatsApp dengan mudah.



1. Buka aplikasi WhatsApp



2. Pilih bar status



3. Lalu klik menu pengaturan atau ikon tiga titik di pojok kanan atas



4. Pilih status privacy atau privasi status



5. Bila ingin menyembunyikan Story WhatsApp dari seseorang maka tinggal pilih my contacts except lalu pilih kontak yang dimaksud.



6. Bila ingin memilih hanya dengan siapa Story Whatsapp akan dibagikan maka pilih only share with kemudian pilih kontak yang diinginkan.



Gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba!