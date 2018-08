Rektor Sebuah Universitas di Bandung Ini Diapresiasi Jokowi dan Raih Award di Tingkat Asia

TRIBUNJABAR.ID, SINGAPURA – Rektor Institut Teknologi Harapan Bangsa, Dr. Ir. Samuel Tarigan, MBA yang pada akhir tahun lalu mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo atas inisiatif menyelenggarakan program studi S-1 Supply Chain Management dan S-1 Manajemen Online Business, kini dianugerahi ‘Asia Education Leadership Award’ oleh lembaga Chief Marketing Officer Asia (CMO Asia) dalam acara 9th Education Excellence Awards di hotel Le Meridien, Singapura pada tanggal 1 Agustus 2018.

Rektor Institut Teknologi Harapan Bangsa, Dr. Ir. Samuel Tarigan, MBA yang pada akhir tahun lalu mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (ISTIMEWA)

Sesuai dengan rilis yang diterima Tribun Jabar dari Marketing Communication ITHB, Rabu (1/8/2018), Andrew Kelly dari CMO Asia menyampaikan bahwa penghargaan diberikan kepada individu yang membawa perubahan bagi masyarakat, khususnya mereka yang telah memberikan keteladanan dalam kepemimpinan, inovasi, serta pengembangan hubungan dunia industri dengan akademik dalam rangka menghasilkan pemimpin masa depan.

• Jokowi Kini Punya Dua Cucu, Begini Perbandingan Persalinan Kahiyang Ayu dan Selvi Ananda

• SBY Jelaskan soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia Lewat Twitter

Dengan pengalaman profesional di Amerika Serikat bersama perusahaan konsultan teknologi dan stratejik terkemuka (IBM, Ernst & Young, Booz Allen Hamilton), Dr. Samuel mendirikan ITHB pada tahun 2002 untuk mengisi kebutuhan ahli di bidang telekomunikasi, media dan teknologi informasi yang saat itu banyak diisi tenaga asing.

Dalam waktu 15 tahun, ITHB telah menghasilkan ribuan sarjana yang berkiprah (utamanya di bidang teknologi) di perusahaan-perusahaan terbaik di dalam dan luar negeri, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.

Bergelimang Harta dan Sukses, Hotman Paris Tetap Kena Bully, Sampai Pernah Masuk Rumah Sakit https://t.co/iPuE7q5ZDp via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 1, 2018

Tim juri yang melakukan penelitian mendalam serta seleksi untuk penghargaan tahun ini terdiri dari Dr. Arun Arora (mantan Presiden dan CEO dari The Economic Times, harian terkemuka India), Dr. Harish Mehta Mehta (pendiri NASSCOM, asosiasi perusahaan software and jasa di India), Professor Indira Parikh, Nina E. Woodard (konsultan HR dari Amerika Serikat), Dr. Saugata Mitra, Dr. (Dekan IIM), R. L. Bhatia, Andrew Kelly (Chief Patron, CMO Asia), serta Edward Smith (Chairman of Awards & Academic Committee, World Education Congress).

Selain kepada Rektor ITHB, tahun ini CMO Asia juga memberikan penghargaan kepada pimpinan, dekan, dan dosen dari beberapa perguruan tinggi ternama seperti National University of Singapore, Nanyang Technological University, Keio University Japan, National Cheng Kung University Taiwan, dan University Teknologi Malaysia.

Dalam beberapa tahun terakhir, CMO Asia juga memberi penghargaan kepada eksekutif yang memiliki prestasi menonjol dari berbagai industri lainnya, termasuk dari Indonesia, seperti CMO Enterprise & Business Service Telkom (2014), CMO Manulife (2016), Chief of Wholesale and International Officer Telkom (2017), Chief of Digital & Strategic Portfolio Office Telkom (2017), dan Rektor Perbanas (2017).

Segenap civitas akademika Insitut Teknologi Harapan Bangsa turut berbangga dan semakin termotivasi untuk mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi yang dikenal di tingkat ASEAN. (*)