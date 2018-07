Pernah Jadi Napi, Antasari Azhar Turut Komentari Sel Mewah di Lapas Sukamiskin

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNJABAR.ID, SOLO - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar turut mengomentari temuan fasilitas mewah yang ada di Lapas Sukamiskin.

Hal tersebut diungkapkannya usai pelantikan para pengurus DPC Projo Nawacita (Pronoata) di Graha Saba, Jl Letjen Suprapto, Sumber, Solo, Selasa (31/7/2018)

Sebagai mantan narapidana, Antasari mengaku tak menutup mata atas fakta tersebut.

"Saya ini mantan napi, kita tak menutup mata lah kalau di situ memang (ada fasilitas mewah), meski di (setiap) tempat yang berbeda," katanya Selasa (31/7/2018) siang.

Antasari menceritakan saat dirinya berada di penjara, ia benar-benar ingin menjadi narapidana yang taat aturan.

"Ada istilah saya itu narapidana profesional jadi benar-benar taat aturan," katanya.

"Yang tidak ikut aturan biarin saja deh," ujarnya.

Antasari Azhar sendiri merupakan mantan narapidana kasus pembunuhan pengusaha Nasrudin Zulkarnaen pada 2009.

Pada 2010 Antasari didakwa atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara 18 tahun, sebelum bebas bersyarat pada 2016.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM melakukan sidak di Lapas Sukamiskin.

Di lapasa, Ditjen PAS menemukan sejumlah sel yang memiliki fasilitas mewah.

Salah satunya adalah sel milik mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menurut pemberitaan di media massa mirip kamar kos dan dilengkapi berbagai alat elektronik.

Antasari sendiri menjelaskan hal tersebut merupakan sebuah rahasia umum.(*)

