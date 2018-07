Bermain Boardgame di Playtime, Dapat Kenalan Baru Plus Saling Lempar Tawa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -Daripada penat di rumah, mending bermain Boardgame di Playtime.

Bermain boardgame di playtime ini, Anda akan menemukan teman baru lho.

Anda akan berkumpul dalam satu meja dengan orang-orang yang tidak Anda kenal, namun setelah bermain, mungkin Anda mulai merasakan keseruan dan lebih akrab satu sama lain.

Dalam satu meja, mungkin Anda akan berkumpul dengan dua sampai 8 orang, tergantung dari pemilihan boardgame yang akan Anda mainkan.

Sambil bermain, Anda akan mengikuti alur sebuah permainan dari satu di antara boardgame yang Anda mainkan.

Anda akan ditantang dengan permainan tersebut, namun secara tidak sadar Anda juga akan saling melempar tawa bersama rekan-rekan bermain Anda.

Asyiknya, Anda akan memainkan banyak boardgame yang telah disediakan playtime.

Di antara banyaknya boardgame yang disediakan, Anda juga akan dikenalkan dengan boardgame modern asal Indonesia dan luar negeri.

Boardgame asal Indonesia yang akan anda temukan seperti aquatiqo, de festivals, Mash up Monster, dan Get Egg, sedangkan boardgame asal luar negeri lainnya seperti Al Hambra, Spiel des Jahres, Cemal Up, dan Avenue.

"Acara ini rutin kami lakukan setiap satu bulan satu kali," ujar Isa, penyelenggara acara Playtime kepada Tribun Jabar, di Kopi Dome Jalan Supratman 45 Bandung, Sabtu (21/7/2018).

Menurut Isa, acara ini diadakan bertujuan untuk mengajak orang-orang bisa bermain bersama, bertemu dengan orang-orang baru, dan refreshing di hari libur.

Selain itu, Isa menuturkan dengan peraturan boardgame yang ketat dan asyik, pemain secara tidak langsung akan berpuasa untuk memainkan gadgetnya, dan fokus pada permainannya.