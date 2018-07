Perkataan Shakira Tentang Leukimia Ini Buat Denada Bangkit Hadapi Penyakit Anaknya Itu

TRIBUNJABAR.ID - Air mata Denada mengalir deras ketika menceritakan kondisi kesehatan anaknya, Shakira Aurum.



Putrinya yang masih berumur 5,5 tahun itu menderita leukimia.



Dalam tayangan Rumpi No Secret yang dipublikasikan pada 16 Juli 2018, Denada membeberkan Shakira tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura.



Sudah 1,5 bulan, anak semata wayangnya itu dirawat.



Hati Denada hancur melihat penderitaan putrinya.



Ia tak kuasa melihat Shakira berjuang menahan sakit selama pemgobatan untuk pengidap leukimia.



Denada harus menyaksikan anaknya disuntik untuk diambil darah.



"Tusuk sini, tusuk sana, diambil darah enggak bisa, tusuk lagi," ucap Denada sambil terisak.



Badan kecil Shakira juga dipasangi oleh alat seperti selang yang langsung dipasang ke pembuluh darah.



Tak hanya itu, Shakira juga diberi obat penenang dan anastesi.



"Umurnya masih 5,5 tahun, ditidurin di kasur dan saya harus melihat itu," katanya.

Shakira belum diberi tahu penyakit yang dideritanya oleh Denada.



"Terus terang dia sampai sekarang dia enggak tahu sakit apa," ucap Denada.

Meski diberi cobaan yang berat, Denada tidak berani mempertanyakan alasan Tuhan memberikan ujian berbentuk penyakit kepada anaknya.



"Aku enggak berani ngomong kenapa sama Allah, aku cuma bisa nahan mulut."



Denada hanya bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan.



Ia mengaku sedih dan takut melihat Shakira kesakitan.



"Aku cuma ngomong ya Allah saya sedih saya takut, saya menderita lihat anak saya begini, kasihan, saya enggak tega, saya enggak kuat, saya cuma ngomong gitu," katanya.



Meski merasa tak tega melihat anaknya, Denada mengaku ikhlas menerima cobaan tersebut.



"Yang ikhlas lakukan semuanya sama Allah."



Karena menjalani semuanya dengan ikhlas, Denada mengaku cobaan yang dihadapinya menjadi lebih ringan.



Denada mengatakan Shakira takut disuntik tapi putrinya itu adalah anak yang kuat.

Saat akan pergi ke rumah sakit, Shakira takut kalau ia akan disuntik.



Meski tak mengaku pada anaknya Denada juga takut menghadapi kenyataan putrinya harus menderita.



"Aku takut, aku tahu dia takut ditusuk," ucap Denada.



Walaupun takut, Shakira tetap berani dan akan menghadapi itu semua karena bersama ibunya.



"'But we gonna do this together ya, ibu'," ujar Denada menirukan ucapan Shakira.



Karena perkataan anaknya itulah Denada kemudian bangkit dan tetap kuat menghadapi cobaan tersebut.



"Aku enggak boleh lemah, aku enggak boleh breakdown (hancur)," kata Denada.