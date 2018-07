Aksi Kekerasan Terekam CCTV di Sebuah Tempat Kos, Ini Tanggapan Teman Korban

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUJABAR.ID, CIMAHI - Aksi kekerasan yang terekam dari kamera pemantau (CCTV) terjadi di area kos-kosan di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (12/7/2018).

Berdasarkan kamera pemantau di lokasi, tindak kekerasan itu dilakukan oleh seorang pria yang ditaksir berusia 24 tahun kepada seorang perempuan yang usianya 21 tahun bernama Risa Fauziyah.

Peristiwa terjadi pada Kamis pagi pukul 06.36 WIB di area sebuah tempat indekos.

Mulanya terlihat seorang laki-laki keluar area tempak kos menuju gerbang dan tiga menit berselang disusul oleh seorang wanita yang kemudian mereka saling beradu mulut hingga berujung pada aksi kekerasan.

Sseorang lelaki tadi memukul wajah Risa dan menendang punggung Risa sampai tersungkur.

Menurut teman Risa, Fauziah (23) yang juga kos di sana, bahwa apapun permasalahannya lelaki tersebut tak seharusnya melakukan tindak kekerasan kepada sahabatnya itu. Dia merasa kesal ketika melihat video tersebut.

