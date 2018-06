Hari Ini Saja, Sistem 'One Way' Sudah Diberlakukan Polisi Di Kawasan Lembang Sebanyak 10 Kali

Kondisi lalin di Lembang Saat diberlakukan sistem one way.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Anggota Satuan Lalulintas Polres Cimahi telah memberlakukan sebanyak 10 kali sistem one way untuk mengurai kemacetan di Jalur Wisata Lembang, Kabaputan Bandung Barat, Senin (18/6/2018).

Hingga pukul 13.30 WIB, sistem one way diberlakukan dari mulai pertigaan beatrix hingga pertigaan kawasan Panorama Lembang.

Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Suharto, mengatakan sistem one way dilakukan ketika terjadi penumpukan kendaraan baik dari arah Kota Bandung dan Kota Cimahi maupun dari arah sebaliknya.

Terlibat Kampanye Hitam Serang Deddy-Dedi, Dukun 'Dadakan' Mengaku Dibayar Rp 200 Ribu https://t.co/Dfby39bWKV via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) June 18, 2018

"Hari ini kita sudah 10 kali one way karena ada peningkatan volume kendaraan. Dari arah bawah 6 kali dan dari arah atas 4 kali one way," ujar AKP Suharto saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (18/6/2018).

Menurut Suharto, sistem one way tersebut diberlakukan situasional, yaitu saat pihaknya memantau dari arah mana arus lalulintas terjadi kepadatan.

Hal tersebut, lanjut Suharto, lantaran kondisi ruas jalan di jalur wisata Lembang relatif kecil, sehingga jika terjadi kepadatan kendaraan harus dilakukan sistem one way.

"Dengan sistem one way yang jalannya hanya segini, walaupun kendaraan padat masih bisa melaju," katanya.

Pantauan Tribun Jabar, ketika polisi memberlakukan sistem one way arus kendaraan yang asalnya padat merayap bisa melaju secara normal baik roda empat maupun roda dua.

Baca: Meski Banyak Pengunjung, Kebersihan Taman Lalu Lintas Tetap Terjaga, Asri!

Baca: Ini Panjangnya Antrean Kendaraan Roda Empat di Jalan Menuju Lembang