Seru Nih! 10 Hari Kedepan, Taman Lalu Lintas Hadirkan Live Band

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lagu-lagu nostalgia terdengar di area amphiteater Taman Lalu Lintas, Jalan Belitung No 1, Minggu (16/6/2018).

Semut Band, yaa mereka lah yang menghibur pengunjung Taman Lalu Lintas dengan suaranya yang khas.

Semut Band terdengar membawakan lagu nostalgia seperti Diana, Why Do You Love Me, Kisah Sedih di Hari Minggu, Sekolah Yang Kutunggu, dan lagu klasik lainnya.

Sambil menunggu anaknya bermain, pengunjung orang tua tampak duduk mendengar nyanyian dari Semut Band.

Amphiteater taman lalu lintas tampak begitu nyaman, setiap anak tangga terlihat penuh di isi oleh pengunjung.

Panggungnya pun tampak luas, yang di isi oleh lima orang pengisi acara.

Pjs Administratur Taman Lalu Lintas Bandung, Hadi Purwanto, mengatakan selama liburan pengunjung akan dihibur oleh homeband dan teman-teman dari wiyataguna.

"Penampilan band biasanya ada saat akhir pekan. Khusus libur lebaran selama 10 hari akan ada penampilan band setiap hari," ujar Hadi saat ditemui Tribun Jabar.

Hadi mengatakan lagu-lagu yang dibawakan oleh homeband adalah lagu nostalgia dan lagu anak-anak.

Pengunjung bisa meminta penyanyi untuk membawakan lagu favoritnya.

