Kakorlantas Polri Sebut Pemberlakuan One Way Semalam Efektif, Ini Hasilnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali pada H-2 lebaran, Rabu (13/6/2018) malam, dianggap sangat efektif.

Hal tersebut dikatakan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa saat meninjau arus mudik pada satu hari sebelum lebaran, di Pos Terpadu Cikopo, Purwakarta.

"One way itu sangat efektif, tadi malam bayangkan saja kalau one way itu tidak dilakukan, kepadatan kendaraan semakin panjang," kata Royke saat dikonfirmasi, Kamis (14/6/2018).

Dirinya, yang pada saat pemberlakuan sistem satu arah itu turut ikut menyisir jalur, mengaku puas akan dilakukannya sistem itu.

Bahkan, pada kesempatan tersebut, Royke melihat langsung padatnya kendaraan dari kedua arah di Tol Cipali.

"Jalur kiri kanan A dan B padat, bukan padat, penuh. Kecepatannya 70 sampai 80 KM perjam, tapi terisi semua jalannya menuju satu arah," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, banyak dari masyarakat yang mengapresiasi adanya cara bertindak pihak kepolisian tersebut.

Rekayasa arus lalu lintas yang menggunakan seluruh jalur tol Cipali hingga gerbang tol Tegal dapat menguras kepadatan dari Jakarta.

