Tak Hanya Daging, Harga Beberapa Sayuran Ini pun Masih Tinggi, Ada yang 6 Kali Lipat Harga Ayam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tak hanya harga daging ayam yang masih tinggi, harga beberapa sayuran juga masih melangit.

Imas (50), seorang pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung, mengatakan, ada dua komoditas yang harganya naik menjelang Lebaran ini.

Petai misalnya, harganya, dikatakan Imas, saat ini mencapai di kisaran Rp 300 ribu per kilogramnya.

Kapolri Bikin Kapolres Stres Berat: Kalau Tidak Bisa Atasi Begal, Kapolresnya yang Saya Begal https://t.co/l3xOo3YUQB via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) June 12, 2018

Bahkan, hari ini, Rabu (13/6/2018), harga petai yang dijualnya mencapai Rp 380 ribu per kilogramnya.

"Barusan habis. Saya jual Rp 380 ribu per kilogramnya. Kalau per papannya mencapai Rp 6 ribu. Kalau mau beli petai lebih baik langsung saja ke supermarket. Katanya di sana masih Rp 300 ribuan per kilogramnya," kata Imas kepada Tribun Jabar.

Selain petai, ujarnya, harga komoditas lain yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai tanjung.

Cabai tanjung harganya mencapai Rp 100 ribu per kilogram.

Baca: Deddy Mizwar: Gizi Buruk Ancam Terjadinya Lost Generations

"Harganya sekarang segitu. Itu harga normalnya Rp 60 ribu per kilogramnya," kata Imas.

Perempuan berkerudung ini menduga, tingginya harga petai dan cabai tanjung disebabkan oleh pasokan berkurang, sementara permintaannya tinggi.

Saat di lokasi, Imas tampak setia menunggu pembeli datang.

Sesekali, dia merapikan beberapa sayuran yang dijajakan di lapaknya.

Selang beberapa lama, pembeli datang kepadanya, bertanya beberapa harga sayuran, lalu membeli.

Baca: Mau Bikin Opor Ayam Buat Lebaran Nanti? Segini Lho Harga Daging Ayam di Bandung