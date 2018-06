Cari Sajian All You Can Eat yang Murah Dan Enak untuk Berbuka? Di Holiday Inn Pasteur Saja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Memasuki Ramadan minggu kedua, dipastikan jadwal untuk berbuka puasa bersama semakin padat dan semakin bingung untuk memilih tempat yang semakin penuh.

Nah, jika anda berencana berbuka puasa bersama dengan sajian nusantara all you can eat, anda bisa mencoba berbuka di Holiday Inn Pasteur.

Di hotel ini, anda bisa menikmati sajian menu berbuka dengan kualitas rasa yang pastinya tak mengecewakan.

Marcomm Holiday Inn Pasteur, Ria Ayu Ningtyas mengatakan, menu berbuka puasa disini akan berganti-ganti setiap harinya.

sajian menu sapo tahu di holiday inn Pasteur (Tribun Jabar/ Putri Puspita)

Mulai dari karedok, lotek, aneka gorengan, jajanan traditional, seblak, aneka kolak, buah-buahan, dan gorengan bisa anda nikmati disini.

"Harga paket berbuka puasa disini adalah Rp 108.000/net per orang," ujar Ria Ayu di Jalan Djunjunan No 96, Minggu (3/6/2018).

Area restoran yang luas dan mewah membuat siapapun merasa betah untuk berlama-lama menyantap sajian makanan di hotel ini.

Bagi anda yang menyukai makanan manis, anda wajib mencoba dessert yang ada di menu buka puasa.

sajian dessert di holiday inn Pasteur (Tribun Jabar/ Putri Puspita)

Rasa setiap makanan yang tersaji memiliki rasa yang sangat pas dan ramah di kantong.

Selain itu juga, anda bisa menikmati berbuka puasa di area kolam renang yang sejuk.

