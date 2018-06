Bebas! Tidak Ada Pembatasan Pembelian di Pasar Murah Kiaracondong

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Kiaracondong dapat membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga murah di Pasar Murah yang berlokasi di Halaman Parkir Stasiun Kiaracondong, Senin (4/6/2018).

Kepala Grup Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan SLA Bank Indonesia, Sukarelawati Permana, mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian bagi masyarakat yang berbelanja di Pasar Murah.

Selama jumlah pembelian dalam batas wajar, masyarakat dipersilakan berbelanja.

Ia juga menjamin ketersediaan barang di Pasar Murah cukup selama tiga hari pagelaran.

“Tidak ada pembatasan, tapi kami mendorong penyedia barang untuk mengantisipasi ketersediaan barang, karena ini sampai 6 juni, kami mengadakan operasi pasar murah, mereka akan menyediakan pasokan yang cukup,” ujarnya.

Sukarelawati berharap, manfaat Pasar Murah dapat dirasakan warga sekitar.

Harga bahan pokok yang dijual di Pasar Murah akan berbeda dibandingkan dengan harga di pasar.

Bahan pokok tersebut di antaranya adalah beras medium yang dijual Rp 9.250,00 per kilogran, beras premium Rp 58 ribu per kilogram, gula pasir Rp 11.500 per kilogram,minyak goreng Rp 12 ribu per liter, telur Rp 21 ribu per kilogram, dan berbagai produk kebutuhan pokok lainnya.