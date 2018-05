Jika Terpilih, Uu Ruzhanul Ulum dan Ridwan Kamil Siap Tingkatkan Ekonomi Syariah di Jawa Barat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Uu Ruzhanul Ulum, calon wakil gubernur Jawa Barat pendamping Ridwan Kamil menilai, ekonomi syariah sangat penting untuk ditingkatkan. Banyaknya penduduk muslim menjadi alasan utama harus digunakannya sistem tersebut di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Uu mengatakan penerapan sistem ekonomi syariah sesuai dengan tuntunan Islam sehingga harus menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Barat yang mayoritas muslim.

"Islam tidak akan membuat aturan, kecuali untuk kemaslahatan. Dan Rasul tidak akan melarang terhadap sesuatu, kecuali kalau sesuatu itu dilaksanakan akan membuat kemadaratan," kata Uu melalui siaran pers yang diterima, Kamis (31/5/2018).

Menurut Uu, ekonomi syariah memiliki keadilan karena kerugian maupun keuntungan akan ditanggung secara merata. Selain itu, cara ini tidak akan mencekik nasabah karena tidak memberlakukan bunga. "Akad yang harus dilakuan di muka, serta jenis usaha yang wajib halal," ujarnya.

Selain itu, lanjut Uu, saat ini penggunaan sistem ekonomi liberal sudah mengalami kebuntuan karena gagal menciptakan keadilan serta sering dilanda persoalan struktural.

"Ekonomi syariah ini bisa menjadi solusi kebuntuan ekonomi liberal. Maka sudah sebaiknya kita mencontoh apa yang diajarkan Islam tentang ekonomi syariah," ujarnya.

Tak hanya itu, Uu menyebut penerapan ekonomi syariah pun menghindari praktik jual beli uang. Oleh karena itu, Uu memastikan ia bersama calon gubernur, Ridwan Kamil akan meningkatkan penerapan perekonomian syariah jika dipercaya sebagai pemimpin Jawa Barat.

Bahkan, dia mengaku siap memasyarakatkan perekonomian syariah demi kemaslahatan umat.

"Saya juga ikut dalam inkubasi bisnis usaha kecil, dan menjadi pengurus Forum Ekonomi Syariah Priangan Timur," katanya.

