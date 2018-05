Mahfud MD Marah Abis Dikirim Meme yang Isinya 'Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta'

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengaku kesal bukan kepalang dengan seorang rekannya yang mengirimkan meme kepada dirinya.

Meme tersebut berisi sindiran soal gaji jajaran BPIP yang tengah menjadi polemik.

"Isinya itu, 'Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta'. Orang ini kurang ajar," kata Mahfud di Kantor BPIP, seperti dikutip Kompas.com, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Meme tersebut dikirimkan melalui pesan WhatsApp.

Alhasil, nomor tersebut diblok oleh Mahfud.

"Tiba-tiba kirim ini, saya blok dia," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, orang yang mengirimkan meme tersebut pada dasarnya adalah rekannya yang merupakan kader salah satu parpol di DPR.

