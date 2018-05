Tak Hanya Jet Li, Kini Penampilan Stephen Chow juga Bikin Miris

Penampilan Jet Li terlihat rapuh dan sangat tua.

Padahal usia Jet Li baru 55 tahun di 2018 ini.

Kini giliran Stephen Chow yang membuat banyak orang kaget.

Melansir toggle.sg, baru-baru ini foto Stephen Chow tersebar, Jumat (25/5/2018).

Aktor Hong Kong ini terlihat foto bersama dengan Zhao Ming, the president of Chinese telecommunications company Huawei’s Honor Business Unit.

Keduanya sedang membicarakan tentang teknologi terbaru perusahaan pembuat handphone tersebut.

Pada foto tersebut penampilan Stephen Chow menjadi sorotan.

Pemain film Shaolin Soccer ini terlihat jauh lebih tua dari usianya.

Padahal Stephen Chow baru saja berusia 56 tahun.

Rambut Stephen Chow juga sudah memutih semua.

Badannya tampak kurus di balik jaket warna putih yang dikenakannya.

Ada seorang netizen yang menyangka usia Stephen Chow ini sudah seperti 70 tahunan.

“It’s hard to believe, but he looks like a 70-year-old man (Sulit dipercaya, tapi penampilannya seperti seorang pria 70 tahunan).”

Stephen Chow dan Zhao Ming (toggle.sg)

Stephen Chow sudah jarang tampil sebagai aktor.

Kini aktor kelahiran 22 Juni 1962 ini lebih fokus menjadi seorang sutradara dan produser.

(TribunStyle.com/Archieva Prisyta)