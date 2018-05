Marcus/Kevin Samakan Skor Lewat Pertarungan Seru, Indonesia vs China 1-1

TRIBUNJABAR.ID, BANGKOK - Indonesia menyamakan skor jadi 1-1 di semifinal Piala Thomas 2018 lawan China di Impact Arena, Jumat (25/5/2018).

Adalah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang menyumbang poin penyama kedudukan.

Ganda putra nomor satu dunia ini menang rubber set 12-21, 21-17, 21-15 atas Liu Cheng/Zhang Nan.

Kemenangan Marcus/Kevin diraih dalam waktu 55 menit.

Sebelumnya di partai pembuka, tunggal pertama Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting gagal menaklukkan pebulu tangkis nomor 5 dunia, Chen Long.

Anthony, yang berperingkat 13 kalah dalam waktu 59 menit dengan skor 20-22, 16-21.

Saat ini segera dilangsungkan partai kedua, yakni ganda Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang akan berhadapan dengan Liu Cheng/Zhang Nan.(*)

Berikut hasil dan jadwal semifinal Piala Thomas 2018 antara China vs Indonesia.

Tunggal Pertama: Anthony Sinisuka Ginting vs Chen Long 20-22, 16-21

Ganda Pertama : Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Liu Cheng/Zhang Nan 12-21, 21-17, 21-15

Tunggal Kedua : Jonatan Christie vs Shi Yuqi

Ganda Kedua : Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yuchen

Tunggal Ketiga : Ihsan Maulana Mustofa vs Lin Dan.