Sudah 1,5 Juta Kursi Kereta Api Ludes Terjual, Masih Bisakah Kita Mendapatkan Tiket KA Lebaran?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (KAI), Apriyono Wedi Chresnanto mengatakan sebanyak 1.296.236 tiket kereta api (KA) angkutan Lebaran 2018 ludes terjual.

"Saat ini, per 18 Mei 2018, telah terjual 1.296.236 seat KA reguler dan 249.738 seat KA tambahan," ujar Apriyono di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).

Pada masa angkutan Lebaran tahun ini, PT KAI menyediakan perjalanan KA sebanyak 393 KA/hari, yang terdiri dari 353 perjalanan KA reguler dan 40 perjalanan KA tambahan.

Untuk kapasitas tempat duduk, KAI menyediakan sebanyak total 236.210 seat per hari, yang terdiri dari 212.458 seat per hari untuk KA reguler dan 23.752 seat per hari untuk KA tambahan.

Kereta tambahan tersebut akan mulai beroperasi 8 sampai 26 Juni 2018, beberapa kereta api tambahan bahkan akan beroperasi lebih awal ini mulai 5 Juni 2018.

Di antaranya, KA Kertajaya Lebaran rute Pasarsenen-Surabaya Pasarturi, KA Brantas Lebaran rute Pasarsenen-Semarang Poncol- Blitar, dan KA Mataram Premium rute Pasarsenen-Lempuyangan.

Meskipun sudah banyak yang terjual, pemudik masih bisa membeli tiket kereta tambahan.

"Calon penumpang kereta tambahan, dapat melakukan pemesanan tiket kereta api tambahan melalui aplikasi KAI Access, situs resmi KAI, gerai minimarket, jaringan Paymeni Point Online Bank (PPOB), serta situs dan aplikasi lain yang telah bekerja sama dengan KAI," ujar Apriyono.(*)

Penulis: Suci Febriastuti

