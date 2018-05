Jelang Akhir Pekan, Rupiah Menguat ke Level Rp 14.053 per Dolar AS

TRIBUNJABAR.ID - Gerak nilai tukar rupiah pada perdagangan menjelang akhir pekan kembali menguat.

Merujuk pada data Bloomberg, di awal dagang rupiah menguat ke level Rp 14.053 per dolar AS dari posisi penutupan perdagangan kemarin di level Rp 14.058 per dolar AS.

Day range rupiah diestimasi bergerak di kisaran Rp 14.053 hingga Rp 14.138 per dolar AS.

Adapun, pelemahan sejak awal tahun tercatat sebesar 3,71 persen.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,50 persen untuk meredam gejolak maupun pelemahan nilai tukar Rupiah mampu memberikan sentimen positif pada Rupiah.

“Meski belum keluar dari level psikologisnya di Rp 14 ribu per dolar AS, paling tidak pergerakan Rupiah tidak melanjutkan pelemahannya,” kata Reza dalam risetnya.

Adanya pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, di mana ke depan harus mewaspadai tangangan ekonomi global meskipun keadaan ekonomi global saat ini tengah membaik cukup direspon positif.

Untuk itu, kata Reza tetap penting mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat Rupiah kembali melemah, terutama dari masih menguatnya laju USD terhadap pergerakan sejumlah mata uang lainnya seiring kembali meningkatnya imbal hasil obligasi AS.

“Rupiah diestimasikan akan bergerak pada kisaran support Rp 14.055 dan resisten Rp 14.039 per dolar AS,” pungkasnya.