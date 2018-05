10 Cewek Cantik Ini Pungut Sampah dan Tanam Pohon di Sungai Citarum, Ingin Citarum Cantik dan Harum

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, KATAPANG - Untuk memperingati Hari Air Sedunia 2018, 10 wanita cantik finalis Miss Grand Jawa Barat 2018 memungut dan mengangkut sampah di Sungai Citarum, tepatnya di RT 3/11 Kampung Cikambuy Hilir, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jumat (4/5/2018) siang.

Saat tiba di lokasi kesepuluh wanita cantik dan manis asal Jawa Barat ini pertama kali disambut oleh tarian tradisional Sunda oleh warga setempat. Selanjutnya para finalis melaksanakan serangkaian kegiatan beberesih Sungai Citarum.

Kegiatan dimulai dari menanam pohon buah-buahan yakni pohon ceri, manggis dan rambutan di sempadan Sungai Citarum. Kemudian para wanita cerdas ini lanjut memunguti sampah di bibir sungai dan di permukaan sungai menggunakan perahu karet didampingi Karang Taruna setempat.

Baca: Ruang Kelas SDN 1 Tukmudal Cirebon Rusak Parah, Begini Kata Kadisdiknya

Finalis Miss Grand Jawa Barat 2018 (Tribunjabar/Mumu Mujahidin)

"Yang menjadi misi Miss Grand ini adalah 'Stop Wars and Violence and Keep Environment'. Jadi stop peperangan dan kekerasan serta kita jaga lingkungan. Kami ingin membawa para finalis Miss Grand Jabar untuk melihat betapa Citarum ini menjadi urat nadi orang Jabar bahkan Indonesia," kata Ketua Komite Seni Budaya (KSB) sekaligus Penasehat Miss Grand Jabar Herdiwan di lokasi.

Di Satu Desa di Cirebon Ada Kampung TKI, tapi Tak Banyak Warganya Kerja di Luar Negeri, Ternyata Ini https://t.co/goVocS3RJO via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 4, 2018

Dikatakan Herdiwan selama ini Sungai Citarum mendapat prestasi tidak baik di mata dunia, yakni menjadi salah satu sungai terkotor kedua di dunia. Dengan adanya putri-putri cantik dan pintar asal Jawa Barat ini, pihaknya berharap, dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan terutama Sungai Citarum.

"Mudah-mudahan apa yang mereka (finalis) sampaikan dengan mengajak pelestarian Citarum akan berdampak luas. Bagaimanapun kita mengakui bahwa daya tarik (Miss Grand Jabar) dapat berdampak luar biasa agar masyarakat dapat ikut melestariakan sungai Citarum ini," tuturnya.

Finalis Miss Grand Jawa Barat 2018 (Tribunjabar/Mumu Mujahidin)

Selain menjadi bahan penilaian dalam rangkain kegiatan Pemilihan Miss Grand Jabar, para finalis ini juga ikut terlibat dalam program pemerintah pusat yakni Citarum Harum dengan membawa isu lingkungan ini ke kancah nasional dan internasional jika nantinya wakil Jabar ini terpilih mewakili Indonesia.

Ditanya Benar atau Tidaknya soal Putri Marino Hamil 4 Bulan, Ini Jawaban Chicco Jerikho https://t.co/lLoOrmStp2 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 4, 2018

"Para finalis ini telah mengeluarkan tagline Citarumku Geulis yang merupakan akronim dari Citarum Kita Urus Gelorakan Untuk Lestari, Karena Kita Ingin Sejahtera. Dengan harapan Citarum kembali cantik dan harum di mata dunia," tuturnya.

Sementara Ketua Miss Grand Jawa Barat, Audy Reza Hartanto menuturkan selain akan memilih miss grand wakil Jabar yang akan bertarung di level nasional nantinya dari salah satu finalis ini akan dipilih menjadi duta lingkungan.

"Dari sini nanti akan dipilih duta lingkungan juga untuk mewakili dan mengangkat isu Citarum ke dunia internasional. Jadi after event akan ada lanjutan tidak akan berhenti disini saja," katanya di lokasi.