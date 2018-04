Peningkatan Ekspor Alas Kaki dan Ikan Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG- Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2018 mencatat surplus 1,09 miliar dolar AS, setelah pada Februari 2018 mengalami defisit 0,05 miliar dolar AS.

Surplus tersebut didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang melampaui peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari-Maret 2018, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 0,28 miliar dolar AS.

Dikutip Tribun dari siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Kamis (19/4/2018), surplus neraca perdagangan nonmigas pada Maret 2018 mencapai 2,02 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya yang tercatat 0,79 miliar dolar AS.

Peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas tersebut bersumber dari ekspor nonmigas yang meningkat 11,77% (mtm), lebih besar dari peningkatan impor nonmigas yang tumbuh 2,30% (mtm).

Peningkatan ekspor nonmigas tersebut disumbang oleh kenaikan ekspor bahan bakar mineral, bijih, kerak, dan abu logam, alas kaki, besi dan baja, serta ikan dan udang.

Sementara itu, kenaikan impor nonmigas terutama bersumber dari peningkatan impor barang modal dan bahan baku termasuk mesin dan pesawat mekanik, besi dan baja, perangkat optik, biji-bijian berminyak, dan buah-buahan.

Peningkatan impor tersebut tidak terlepas dari kegiatan produksi dan investasi yang terus meningkat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik.

Secara kumulatif Januari-Maret 2018, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat 2,99 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,67 miliar dolar AS. (siti fatimah)