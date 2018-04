Banyak Siswa Menginap di Sekolah Menjelang UNBK, Kepala SMAN 1 Rongga Bilang Begini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, RONGGA- Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMAN 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat, berjalan dengan lancar.

Sebelum pelaksanaan UNBK, banyak siswa yang memilih untuk menginap di sekolah karena jarak dari rumah menuju sekolah sangat jauh.

Kalau harus berangkat dari rumah, mereka membutuhkan waktu tiga sampai empat jam untuk tiba di sekolah.

Kepala SMAN 1 Rongga, Dedi Suanda, menyatakan hal tersebut merupakan kepedulian pihak sekolah terhadap siswa yang memang sungguh-sungguh terhadap pendidikan.

