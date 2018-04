Kadisdik Jabar Yakin Tak Akan Ada Kebocoran Soal Selama pelaksanaan UNBK

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sebanyak 323.498 peserta, dari 3.777 sekolah di Jawa Barat mengikuti pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA/Paket C 2018.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/4/2018) hingga Kamis (12/4/2018), dipastikan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat berjalan lancar dan seluruhnya berbasis komputerisasi.

Kadisdik Jawa Barat, Ahmad Hadadi, mengatakan rincian jumlah tersebut, terdiri dari 213.078 peserta dari 1.530 SMA, 67.339 peserta dari dari 1.118 Madrasah Aliyah (MA), dan 43.081 peserta dari 1.129 Paket C.

"Pelaksanaan UNBK 2018 ini seratus persen berbasis komputer dan diikuti oleh seluruh sekolah. Untuk waktu pengerjaannya terbagi tiga sesi waktu atau tahapan, yaitu pagi, siang, dan sore mulai pukul 07.30 sampai 16.00 WIB. Untuk perangkat komputer, tahun ini ada sebanyak 260.956 unit yang terhubung pada 8.816 server," ujarnya di kantor Disdik Jabar, Jalan Radjiman, Bandung, Senin (9/4/2018).

