Begini Kondisi Bojan Malisic Setelah Hidungnya Berdarah dalam Laga Lawan Mitra Kukar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Persib Bandung harus kehilangan bek andalannya lebih cepat, Bojan Malisic pada pertandingan melawan Mitra Kukar (8/4/2018).

Bojan Malisic menderita cedera di bagian mukanya karena bertabrakan dengan salah satu pemain Mitra Kukar.

Bahkan, darah terlihat mengalir dari hidung pemain bernomor punggung empat itu hingga ditarik keluar lapangan pada menit 55.

Kondisi terkini Bojan Malisic masih belum diketahui secara pasti.

