Trump Dianggap Telah Menghina Kim Jong Un, Korea Utara Balas dengan Pernyataan Ini

TRIBUNJABAR.CO.ID, NEW YORK - Korea Utara menuduh AS mendeklarasikan perang setelah Presiden AS Donald Trump dianggap menghina Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melalui cuitan di Twitter.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Senin (25/9/2017), seperti dilansir Tribunnews.com dari Washington Post, membuat hubungan Korea Utara dan AS semakin panas.

Menurut Ri, PBB dan komunitas internasional tidak menginginkan perang benar-benar terjadi di antara AS dan Korea Utara.

Namun, cuitan Trump yang dianggap merendahkan dan seperti ingin menggulingkan pemerintahan Kim dikatakan Ri seakan mengajak perang.

Baca: Heboh! Essien Mencicipi Wajit dan Dodol Saat Blusukan di Pasar Tradisional, Lihat Videonya di Sini

"(Trump) menyatakan perang atas Korea Utara," tutur Ri kepada awak media.

Atas itu, Ri mengatakan bahwa Korea Utara memiliki hak untuk melindungi diri dan mengambil langkah apapun.

"Termasuk hak untuk menembak jatuh peluncur-peluncur bom AS, meski mereka belum berada di dalam wilayah udara Korea Utara," kata Ri lagi.

Bukan Jessica Iskandar dan Bella Shofie, Artis Ini Pamer Girls Squad Versinya: Cantik dan Pintar https://t.co/Rqd3EXMPLT via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 26, 2017

Gedung Putih kemudian membantah klaim Ri dan menekankan bahwa AS tidak ada niat untuk menggulingkan pemerintahan Korea Utara.