Seno Gumira Ajidarma: Film ''Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'' Itu Menyebalkan

TRIBUNJABAR.CO.ID- Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Seno Gumira Ajidarma, menilai film ‘Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI’ menarik untuk dipelajari sebagai kasus, bukan untuk pencarian fakta sejarah.

"Jadi dia menarik untuk dipelajari sebagai kasus saja, bukan untuk dinikmati, apalagi untuk mencari fakta sejarah," ujar dia kepada Antara di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Jumat malam (22/9/2017).

Ia menilai Arifin C Noer dapat menata pemain dengan bagus sehingga menarik.

Namun, secara keseluruhan, Seno Gumira Ajidarma menyebut film berdurasi 271 menit itu merupakan film propaganda.

"Itu filmnya menyebalkan," kata Seno Gumira Ajidarma.

Ia pun mengomentari soal nonton film bareng Pengkhianatan G30S/PKI yang dikatakan untuk mencegah tumbuh kembalinya ideologi komunis.

Menurut dia, tergantung pada penilaian apakah memang dibutuhkan oleh orang banyak.

