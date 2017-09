Allisa Wahid Di-bully Netizen Sampai Disebut 'Anak Si Buta', Gus Mus Ngamuk

TRIBUNJABAR.CO.ID - Putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia Keempat, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur tiba-tiba namanya ramai diperbincangkan di media sosial.

Alissa Wahid habis di bully usai dianggap menyamakan Ekstrimis Buddha dengan Front Pembela Islam (FPI)

"budhis myanmar tidak seperti budhis lain, seperti sebagian besar kita tidak seperti FPI", mengutip pernyataan di akun facebook Arcidito.

Hal tersebut langsung mendapatkan respon negatif dari beberapa netizen, terparah ada yang malah menyerang Allisa dengan sebutan 'Anak Si Buta'.

@Ra_Ria_Rana: ANDA MRH JK BUDHA INDONESIA DSMKN BUDHA MYNMR,,TP MNGKEM KTKA ISLAM DSMKN DGN ISIS&UMT'Y DTDUH TERORIS.

@DJ_B0urned: Mau kutuk kejahatan Myanmar thd Rohingya saja bawa2 FPI. Shame On You @AlissaWahid.

@ngelholic: Muf on dong ah.... Dikit2 fpi.

"Dikirimi screencap instagram ini. Katanya: Anak si Buta. YES I AM AND PROUD OF IT," tulisnya.

Sementara itu, sebutan anak 'si buta' mengundang emosi dari ulama Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus.

"Tak ada yang bisa menyakiti anakku Alissa Wahid. Apalagi hanya pecundang yang sakit jiwa. Dia adalah puteri Gus Dur yang perkasa," tulis Gus Mus.

Pembantaian etnis Rohingya di Myanmar terus menjadi pembahasan panas di berbagai jejaring sosial.



Menyadari banyaknya pendapat yang cukup keras mengecam Ekstrimis Buddha yang secara terang-terangan menyatakan kebencian kepada kelompok muslim Rohingya.

Sehingga membuat putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid pun berkicau melalui jejaring sosialnya. (*)