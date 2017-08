Tak Mengira Tora Sudiro Kena Kasus Narkoba, Sogi: Gue Mikir Ini Mah Gimmick Kali

TRIBUNJABAR.CO.ID - Artis komedi Sogi Indra Dhuaja (39) awalnya mengira artis peran Tora Sudiro ditangkap sebagai "gimmick" untuk film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 yang tayang pada 31 Agustus 2017 ini.

"Gue mikir ini mah gimmick kali mau promo," kata Sogi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/8/2017).

"Ya namanya juga zaman sekarang, tapi gue mikir juga, gila kali ya kalau orang bikin , segininya, terus pas melihat perkembangan beritanya ternyata bukan gimmick, gue sedih banget," sambung dia.

Tora ditangkap bersama istrinya, Mieke Amalia di rumah mereka di Bali View, Ciputat, Tangerang Selatan, hari ini pukul 10.00 WIB.

Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita 30 butir obat yang masih diuji kandungannya.

Sogi mengetahui kabar itu dari rekannya saat sedang menjalani siaran radio.

Rekannya saat itu menanyakan kepadanya terkait kabar penangkapan Tora dan Mieke.

Ia pun langsung menelusuri kebenarannya sampai mendapatkan kabar penangkapan melalui pemberitaan media online.

Merasa tak yakin, Sogi pun mengaku berusaha mencari tahu langsung dengan mengirim pesan pendek kepada Mieke.

"Otomatis Sogi sih mikirnya jangan kontak ke Tora, ke Mieke dong. Tadi kirim satu WA doang, Sogi nanya sama dia, 'Is everything ok?' Habis gitu kan berkembang, katanya Mieke (ketangkap) juga. Oh ya sudah, berarti untuk kontak mereka nanti dulu deh, karena gue juga yakin enggak akan dijawab," ucap dia. (Kompas.com/Tri Susanto Setiawan)

