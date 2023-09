JNE Kolaborasi dengan Tab Spa dan Grammars, Tampilkan Hasil Karya Seniman Disabilitas.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - JNE berkolaborasi dengan Tab Space, sebuah organisasi sosial yang berbasis di Bandung yang memproduksi karya-karya seni yang dibuat oleh para seniman disabilitas.

Mengusung program kegiatan Open New Tab, Tab Space melakukan program menarik di salah satu community offline store yang berlokasi di Jalan Cihapit No.6 Bandung.

Berbagai aktivasi seperti membuat custom postcard di stamping & stencil section, pembelian merchandise exclusive kolaborasi Tab Space & JNE, workshop wraping pengiriman paket di JNE Magic Box.

Tak hanya pameran karya seni, pada kegiatan ini diselenggarakan talkshow Inspiratif bertajuk TALK : Whats is Tab.

Menampilkan berbagai narasumber yaitu Imaniar selaku Founder of TAB Space, Kurnia Nugraha selaku Media communication Dept Head JNE dan Yohan selaku Co-Owner of Monkey Cycle, serta moderator Ardo Ardhana selaku Co – Founder of Grammars.

Tab Space fokus mendukung seniman disabilitas agar mereka dapat memiliki peran dalam ekosistem masyarakat dan menghasilkan pendapatan dengan mengakomodasi bakat dan usaha dari para seniman ini.

Bagi Tab Space, bahwa dengan sistem dukungan yang tepat, seniman-seniman dengan disabilitas dapat menjadi praktisi professional.

Media Communication Dept. Head JNE Kurnia Nugraha menyampaikan, nilai yang digaungkan Tab Space sejalan dengan semangat “Connecting Happiness JNE”

“JNE turut mendukung teman disabilitas untuk membentuk kemandirian mereka, memberikan wadah serta upaya - upaya kolektif untuk berkembangnya industri kreatif yang inovatif," ujar Kurnia di Grammars Bandung, Sabtu (16/9/23) petang.

Sehingga, kata dia, mampu menciptakan produk – produk berkualitas yang tentunya dapat turut mendukung perekonomian Nasional.

Founder dan Creative Director Tab Space Imaniar mengatakan, tantangan dan misinya khususnya dalam dunia design, memperkenalkan kembali studio yang mendukung seniman - seniman disabilitas.

Program ini adalah kali kedua dimana sebelumnya Tab Space bekerjasama dengan ICAD (Indonesia Contemporary Art Design) pada tahun 2022 lalu.

Ia menuturkan, What is TAB mencoba untuk memperkenalkan kembali TAB Space sebagai studio yang mendukung seniman - seniman disabilitas yang sering melakukan kolaborasi dalam berbagai bentuk dengan berbagai stake holder.

"Seperti toko Grammars di Bandung menyediakan tempat berjualan dengan campaign TAKE Over Grammers, lain halnya dengan Monkey Cycle sebuah toko peralatan sepeda di Astana Anyar yang menggunakan ilustrasi dari visual artist Tab Space yang diaplikasikan kedalam merchandise toko mereka”, ujar Imaniar.

“Terima kasih terhadap dukungan dari JNE yang secara konsisten selalu mengantarkan kebahagian sesuai misinya dengan tagline Connecting Happiness, yang mana sebelumnya juga TAB Space memproduksi ilustrasi seniman - seniman yang ada dalam TAB Space untuk keperluan campaign anniversary 32th JNE (2022) dan Ramadhan - Idul Fitri 2023," katanya.

Dalam program ini JNE juga memberikan berbagai promo menarik seperti potongan harga produk sebesar 50 persen up to 50k untuk produk pilihan @gggrammars @tab____space @measurepleasure @p.p.pear selama periode program 1 - 28 September 2023 dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pembelian online juga dapat dilakukan langsung ke @Pesonajne dengan scan QR Code yang ada di video atau link https://mart.roketindonesia.com dengan harga spesial.