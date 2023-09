Panpel Persib Bandung Tegaskan Suporter Persikabo 1973 Dilarang Datang ke Stadion GBLA

TRIBUNJABAR.ID - Persib vs Persikabo 1973, pekan ke-12 Liga 1 2023/2024, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 16 September 2023, pukul 15.00 WIB.

Panpel Persib Bandung menegaskan suporter Persikabo 1973 tidak bolah datang ke Stadion GBLA, Gedebage, Kota Bandung.

Persib pun memastikan tidak menyediakan tiket untuk pendukung tim tamu.

Berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan operator kompetisi, pendukung tim tamu dilarang datang.

"Karena itu, kami meminta kepada suporter Persikabo 1973 untuk tidak memaksakan diri hadir di Stadion GBLA. Ini untuk kebaikan bersama," kata Vice President Operations PT PERSIB Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat.

Sebagai pengingat, akibat pelanggaran regulasi ini, Persib dan sejumlah klub lain peserta Liga 1 sudah mendapatkan sanksi berupa denda minimal Rp 25 juta dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Daisuke Merapat

Bek Daisuke Sato merapat ke Persib Badung setelah menjalani tugasnya memperkuat Timnas Filipina.

Lewat uggahan Insta Story, Daisuke Sato, dia mengabarkan telah terbang dari Filipina menuju Bandung, Rabu (14/9/2023).

".... Go back tio Bandung. See you soon Filipina," ucap Daisuke Sato dalam unggahannya.

Kehadiran Daisuke Sato bakal membuat lega pelatih Persib Bandung Bojan Hodak yang harus kehilangan pemai bek sayapnya, terutama bek sayap kanan.

Persib Bandung harus kehilangan I Putu Gede Juni Antara yang masih menjalani sanski Komdis PSSI.

Kemudian Kakang Rudianto yang biasa menggantikan I Putu Gede Juni Antara dipanggil Indra Sjafri untuk berlaga di ajang Asian Games 2023.

Selain Kakang Rudianto, Robi Darwis juga mewakili Persib untuk berlaga di multi even olahraga se-Asia itu.

Masih dinantikan, apakah Daisuke Sato bakal bugar pas pertandingan Persib vs Persikabo 1973. (*)

